В Таиланде обнаружили суматранскую кошку, которую считали вымершей

В Таиланде спустя почти три десятилетия вновь обнаружили суматранскую кошку – редкий и находящийся на грани исчезновения вид. Причем найдено было не одно животное. Последний подтвержденный случай встречи с этой небольшой дикой кошкой, по размеру похожей на домашнюю и питающейся в основном рыбой, произошёл в 1995 году на границе с Малайзией. К 2014 году, из-за отсутствия новых данных, тайские власти опасались, что вид полностью исчез в стране.

Однако, как сообщило издание Mongabay, сопредседатель Группы специалистов по кошачьим IUCN Урс Брайтенмозер объявил, что следы суматранской кошки вновь зафиксированы в заповеднике дикой природы имени принцессы Сириндхорн.

Открытие стало особенно значимым благодаря обнаружению детеныша – это говорит о том, что в этом районе существует небольшая, но жизнеспособная популяция. Эти кошки славятся своей скрытностью и предпочитают заболоченные леса, куда добраться крайне трудно. В прошлом году организация Panthera совместно с тайским Департаментом национальных парков начала исследования на юге страны. Ученым пришлось передвигаться по торфяным болотам с водой по грудь и пробираться сквозь густые мангровые леса.

Несмотря на сложности, исследователи установили фотоловушки, которые зафиксировали 13 появлений кошек в 2024 году и еще 16 – в 2025-м. Ранее изучались лишь окраины леса, поэтому новые данные позволяют предположить, что внутри лесного массива животных больше, чем считалось.

Особенно важно подтверждение того, что в популяции есть детеныш – ведь самки суматранской кошки обычно рождают только одного котенка. Это означает, что в регионе присутствуют взрослые особи и продолжается успешное размножение вида.