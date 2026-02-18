Госсекретарь США планирует посетить Израиль 28 февраля для обсуждения Ирана
время публикации: 18 февраля 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 00:02
В то время, когда в СМИ обсуждается возможное начало военной операции против Ирана в ближайшие дни, новостная служба N12 сообщила о предстоящем визите госсекретаря США Марко Рубио.
По информации N12, Марко Рубио планирует посетить Израиль 28 февраля. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу для обсуждения ситуации вокруг Ирана.
О предстоящей поездке госсекретаря США в Израиль также пишет агентство Reuters, называя ту же дату – 28 февраля.
