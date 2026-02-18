x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 00:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 00:27
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Госсекретарь США планирует посетить Израиль 28 февраля для обсуждения Ирана

США
Иран
Израиль
время публикации: 18 февраля 2026 г., 23:58 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 00:02
Госсекретарь США планирует посетить Израиль 28 февраля для обсуждения Ирана
AP Photo/Mark Schiefelbein

В то время, когда в СМИ обсуждается возможное начало военной операции против Ирана в ближайшие дни, новостная служба N12 сообщила о предстоящем визите госсекретаря США Марко Рубио.

По информации N12, Марко Рубио планирует посетить Израиль 28 февраля. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу для обсуждения ситуации вокруг Ирана.

О предстоящей поездке госсекретаря США в Израиль также пишет агентство Reuters, называя ту же дату – 28 февраля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

Трамп не исключает, что для удара по Ирану потребуются британский "остров бомбардировщиков"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

Пресс-секретарь Белого дома: "Есть множество причин для удара по Ирану"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 февраля 2026

Американский сенатор Линдси Грэм опроверг слухи о "смерти президента ОАЭ"