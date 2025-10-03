Страны с высоким риском заболеваний более позитивно относятся к будущему человечества

Согласно недавнему исследованию Университета Джорджии, жители регионов с исторически высоким уровнем заболеваемости склонны более оптимистично оценивать будущее человечества. Ученые предполагают, что такой позитивный взгляд может быть результатом эволюционной адаптации, так как оптимизм приносит пользу как физическому, так и психическому здоровью.

Исследователи опросили более 18 000 человек из 68 стран, попросив их оценить текущее среднее качество жизни на планете и то, каким оно, по их мнению, будет через 1000 лет. Результаты показали, что в странах с исторически высокой распространённостью заболеваний люди чаще предполагают, что будущее человечества будет лучше, чем настоящее. При этом исследователи учитывали различные факторы, включая ожидаемую продолжительность жизни, экономическое давление и другие условия.

Жители таких стран, как Ангола, Вьетнам и Венесуэла, чаще прогнозируют улучшение качества жизни в будущем. В США наблюдается умеренный оптимизм. В то же время жители Франции, Германии, Великобритании и Южной Кореи считают, что будущее человечества будет примерно таким же, как и настоящее. Одним из возможных объяснений того, почему жители стран с высоким уровнем заболеваемости смотрят на будущее оптимистично, является то, что позитивное восприятие жизни может быть эволюционной адаптацией. Оно способствует повышению устойчивости к болезням и стрессу – по крайней мере, в определенной мере.

Так, во время пандемии COVID-19 предыдущие исследования показали, что медицинские работники с более высоким уровнем оптимизма реже сталкивались с выгоранием и депрессией. Ученые отмечают, что позитивное мышление может помогать населению выживать в условиях высокого риска заболеваний и эффективнее справляться с эпидемиями.