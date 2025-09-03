Утром 3 сентября был зафиксирован сбой в работе ChatGPT – чат-бота с генеративным искусственным интеллектом.

В частности, сбой выражается в том, что многие пользователи не видят ответов ChatGPT. Кроме того, могли самопроизвольно поменяться некоторые настройки.

Судя по имеющимся данным, проблемы в основном с деск-версиями ChatGPT.

По данным сайта Down for Everyone or Just Me, утром 3 сентября начались проблемы с ChatGPT у многих пользователей. StatusGator фиксирует частые предупреждения о "повышенных ошибках" на ChatGPT, что указывает на неоднократные сбои, особенно в последние дни августа и в начале сентября 2025 года.

Официальная статус-страница OpenAI пока не показывала проблем.