19 августа 2025
последняя новость: 13:16
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 13:16
19 августа 2025
Экономика

OpenAI анонсировал удешевленный абонемент на ChatGPT

Цены
ИИ
Индия
время публикации: 19 августа 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 12:33
OpenAI анонсировал удешевленный абонемент на ChatGPT
AP Photo/Kiichiro Sato

Компания OpenAI объявила о запуске удешевленной версии абонемента на услуги ИИ-платформы ChatGPT. Новый тарифный план на данном этапе будет доступен только в Индии, однако в дальнейшем планируется распространить его и на другие страны.

За 399 рупий/месяц включая НДС (около 15 шекелей) абонемент ChatGPT Go будет предоставлять пользователям увеличенную, по сравнению с бесплатной версией, квоту токенов на обработку сообщений, загрузку файлов большего размера и расширенную генерацию изображений.

Также они смогут получать доступ к продвинутому анализу данных и увеличенную память для персонализированных ответов.

Экономика
