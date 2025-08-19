OpenAI анонсировал удешевленный абонемент на ChatGPT

Компания OpenAI объявила о запуске удешевленной версии абонемента на услуги ИИ-платформы ChatGPT. Новый тарифный план на данном этапе будет доступен только в Индии, однако в дальнейшем планируется распространить его и на другие страны.

За 399 рупий/месяц включая НДС (около 15 шекелей) абонемент ChatGPT Go будет предоставлять пользователям увеличенную, по сравнению с бесплатной версией, квоту токенов на обработку сообщений, загрузку файлов большего размера и расширенную генерацию изображений.

Также они смогут получать доступ к продвинутому анализу данных и увеличенную память для персонализированных ответов.