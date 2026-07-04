Изменение погоды может увеличить спрос на услуги в области психического здоровья

Исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, что даже небольшие изменения погоды могут влиять на количество людей, обращающихся за психиатрической помощью. Работа показала, что повышение температуры и сокращение продолжительности солнечного света сопровождаются ростом числа незапланированных обращений за помощью по поводу психических расстройств.

При этом осадки не продемонстрировали устойчивой связи с изменением спроса на медицинские услуги. Это говорит о том, что на психическое состояние людей сильнее влияют температура и солнечная активность, чем дождливая погода сама по себе.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry. Авторы отмечают, что условия окружающей среды могут заметно влиять на нагрузку на службы психического здоровья. В ходе работы ученые проанализировали более 4,6 миллиона обращений, связанных с психическим здоровьем. В исследование вошли данные отделений неотложной помощи, службы врачей общей практики, работающей в нерабочее время, а также телефонной линии NHS 111.

По словам авторов, результаты показывают, что не только экстремальная жара, но и обычные ежедневные изменения погоды способны влиять на психическое самочувствие людей и на то, когда они обращаются за медицинской помощью. Эти данные могут помочь лучше планировать работу психиатрических служб в условиях меняющегося климата.

Хотя связь между погодой и психическим здоровьем изучалась и раньше, большинство исследований было посвящено экстремальным погодным явлениям. Влияние повседневных изменений температуры и освещенности оставалось недостаточно исследованным. Ученые сопоставили сведения национальной системы эпидемиологического наблюдения с метеорологическими данными за период с января 2014 по декабрь 2022 года. Анализировались среднесуточная температура воздуха, продолжительность солнечного сияния и количество осадков.

Выяснилось, что во всех трех изученных службах число обращений увеличивалось по мере роста температуры примерно до 18 градусов Цельсия. Кроме того, наиболее выраженная закономерность наблюдалась в дни с меньшим количеством солнечного света.

При более детальном анализе оказалось, что сокращение продолжительности солнечного сияния связано с увеличением обращений по поводу тревожных и депрессивных состояний в отделения неотложной помощи и к врачам общей практики, работающим вне обычного графика. В то же время осадки не показали стабильной связи с количеством обращений. Отдельно исследователи обнаружили, что среди людей старше 64 лет посещения отделений неотложной помощи по поводу психических расстройств учащались как в холодную, так и в жаркую погоду.