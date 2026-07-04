Парки охлаждают окрестности и сокращают загрязнение на сотни метров за пределами своих границ

Новое исследование показало, что городские парки улучшают экологическую обстановку не только на своей территории, но и в окружающих кварталах. Ученые выяснили, что зеленые зоны снижают температуру воздуха, уровень загрязнения и шум на расстоянии до 300 метров за пределами своих границ.

Исследование проводилось в парке Сток-Парк в британском Гилфорде. Специалисты измеряли температуру, концентрацию мелкодисперсных частиц, уровень шума и другие показатели как внутри парка, так и на соседних улицах. Оказалось, что утром содержание частиц PM10 в парке было более чем на 11% ниже, чем в окружающей городской застройке, а температура воздуха – примерно на 6,5% ниже.

На протяжении всего дня парк оставался заметно прохладнее окружающих районов. При удалении от его границы температура повышалась более чем на 0,5 °C каждые 100 метров, а охлаждающий эффект сохранялся на расстоянии до 300 метров. Кроме того, уровень шума внутри зеленой зоны был в среднем на 5,4 децибела ниже, чем рядом с дорогами.

Исследователи также установили, что участки с деревьями и газонами значительно повышают тепловой комфорт. В тени деревьев ощущаемая температура была до 8,5 °C ниже, чем на соседних городских улицах. По мнению авторов работы, эти результаты подтверждают, что парки играют важную роль в адаптации городов к изменению климата и должны рассматриваться как важный элемент городской инфраструктуры при планировании новых районов.