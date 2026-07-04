x
04 июля 2026
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июля 2026
|
04 июля 2026
|
последняя новость: 11:22
04 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Умер юноша, получивший огнестрельное ранение в ночь на 2 июля в Хайфе

Криминал в арабском секторе
Убийства
Хайфа
время публикации: 04 июля 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 11:04
На месте происшествия
Пресс-служба МАДА

В больнице РАМБАМ в Хайфе умер 18-летний Виам Файсал, получивший огнестрельное ранение в ночь на 2 июля в Хайфе на улице А-Хагана, около круглосуточно работающего магазина. Насколько известно, Файсал не был причастен к конфликту.

В том же инциденте был убит 18-летний Джонатан Хури, который, по сообщениям, также не был причастен к конфликту и оказался на месте происшествия случайно.

С начала года в арабском секторе были убиты 149 человек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июля 2026

Стрельба в Хайфе: убит юноша, двое тяжело ранены