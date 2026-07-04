Умер юноша, получивший огнестрельное ранение в ночь на 2 июля в Хайфе

В больнице РАМБАМ в Хайфе умер 18-летний Виам Файсал, получивший огнестрельное ранение в ночь на 2 июля в Хайфе на улице А-Хагана, около круглосуточно работающего магазина. Насколько известно, Файсал не был причастен к конфликту.

В том же инциденте был убит 18-летний Джонатан Хури, который, по сообщениям, также не был причастен к конфликту и оказался на месте происшествия случайно.

С начала года в арабском секторе были убиты 149 человек.