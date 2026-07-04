Метеорологи Израиля предупреждают об опасности купания в Средиземном море

Метеорологическая служба предупреждает об опасности купания на побережье Средиземного моря в ближайшие дни. Согласно прогнозу, море будет бурным, высота волн - до одного метра, а в некоторых районах в определенные часы — даже выше.

На некоторых пляжах была зафиксирована высота волн более метра, она продолжает постепенно расти и, как ожидается, достигнет примерно 1.40 метра. Ожидается, что море начнет успокаиваться только в воскресенье.

В метеорологической службе предупреждают, что купание опасно, главным образом, из-за отбойных течений, которые могут унести в открытое море. Также специалисты предупреждают о волнах, меняющих свое направление, а также о водоворотах и сильных течениях, которые могут застать врасплох даже опытных пловцов.

Общественность просят подчиняться указаниям спасателей, заходить в воду только на официальных пляжах и в зонах, предназначенных для купания, а также полностью воздержаться купания на диких пляжах или в незнакомых местах. Кроме того, рекомендуется не заходить на глубину из-за риска сильных течений.

На некоторых пляжах спасатели сужают разрешенную для купания зону, чтобы отдалить отдыхающих от участков, где течения и волны могут представлять для них опасность.