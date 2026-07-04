Мутации у крыс и мышей приводят к развитию устойчивости к ядам

Исследователи обнаружили, что городские мыши и крысы постепенно приспосабливаются к методам борьбы с ними. Генетический анализ показал, что многие домовые мыши уже приобрели мутации, делающие их устойчивыми к распространенным ядам, а крысы, хотя и реже обладают такой устойчивостью, становятся все более осторожными и умело избегают ловушек.

Ученые из Университета Ратгерса изучили около 300 образцов грызунов, собранных в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Филадельфии и Вашингтоне. Оказалось, что примерно у 84% исследованных домовых мышей присутствует хотя бы одна генетическая мутация, связанная с устойчивостью к родентицидам – веществам, используемым для уничтожения грызунов. У норвежских крыс такие изменения встречались примерно у трети особей, однако пока неизвестно, обеспечивают ли все они реальную защиту от ядов.

По словам авторов исследования, мыши быстрее вырабатывают устойчивость, потому что чаще пробуют новые источники пищи, включая отравленные приманки. Крысы же от природы более осторожны: они могут многократно обследовать незнакомую приманку или ловушку, прежде чем приблизиться к ней, что помогает им избегать опасности без генетических изменений.

Ученые предупреждают, что такая адаптация может осложнить борьбу с грызунами в городах. Это повышает риск распространения заболеваний, которые они способны переносить, а также вынуждает искать более эффективные методы контроля численности вредителей. Специалисты считают, что вместо чрезмерного использования ядов следует сочетать разные подходы: ограничивать доступ грызунов в здания, улучшать санитарное состояние территорий, устранять источники пищи и применять ловушки в комплексе с другими мерами.