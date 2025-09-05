x
05 сентября 2025
Наука и Хайтек

Ученые превратили сперматозоиды в микророботов для доставки лекарств

Исследования
Технологии
время публикации: 05 сентября 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 14:34
Ученые из Центра TechMed Университета Твенте разработали новый метод управления и визуализации сперматозоидов, превратив их в микророботов для медицины. Благодаря покрытию клеток магнитными наночастицами они стали заметны при рентгеновском исследовании и приобрели способность реагировать на внешние магнитные поля. Впервые такие микророботы удалось отслеживать и направлять внутри анатомической модели человека в реальном времени.

Сперматозоиды изначально обладают высокой подвижностью и умением перемещаться в сложных условиях женской репродуктивной системы, что делает их удобной основой для создания медицинских микророботов. Обычно они слишком малы и "прозрачны" для традиционных методов визуализации, но магнитное покрытие решило эту проблему.

Получив возможность управлять ими, исследователи рассматривают применение технологии для точечной доставки лекарств в труднодоступные области, например в матку или фаллопиевы трубы. Лекарственные вещества могут быть помещены прямо внутрь сперматозоидов.

Кроме того, отслеживание их движения дает шанс глубже понять процессы оплодотворения и причины необъяснимого бесплодия, а также улучшить существующие методы ЭКО. Первые испытания показали, что такие гибридные структуры биосовместимы: они не вызывают значимых повреждений клеток матки человека даже спустя 72 часа, что открывает перспективы для дальнейших исследований на живых организмах.

