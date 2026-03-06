x
Наука и Хайтек

Ракета Electron успешно вывела на орбиту спутник BlackSky Gen-3

США
Космос
время публикации: 06 марта 2026 г., 06:29
Ракета Electron успешно вывела на орбиту спутник BlackSky Gen-3
AP/Business Wire

Американская компания Rocket Lab сообщила, что ее ракета малой грузоподъемности Electron успешно вывела на орбиту спутник BlackSky Gen-3 для радиолокационной съемки поверхности Земли.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1 на полуострове Махия в Новой Зеландии. Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту высотой 470 км.

Аппарат компании BlackSky, запущенный в рамках миссии под названием "Insight At Speed Is A Friend Indeed", позволяет производить снимки сверхвысокого разрешения в 35 см. Он является четвертым из пяти спутников, которые в перспективе войдут в орбитальную группировку. Эти аппараты будут предоставлять услуги частным компаниям и государственным американским ведомствам, в том числе разведке, отмечает "Интерфакс".

