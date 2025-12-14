Ракета Electron успешно вывела на орбиту японский экспериментальный спутник

Американская компания Rocket Lab сообщила, что 14 декабря ее ракета малой грузоподъемности Electron успешно вывела на орбиту спутник RAISE-4 (Rapid Innovative Payload Demonstration Satellite-4) Японского аэрокосмического агентства JAXA.

Аппарат предназначен для испытания новых космических технологий и демонстрации перспективных приборов в реальных условиях полета.

RAISE-4 будет использоваться как "летающая лаборатория": на его борту размещены несколько экспериментальных полезных нагрузок, которые инженеры JAXA и партнерских компаний планируют проверять в течение ограниченного срока службы спутника, прежде чем рекомендовать их для использования в будущих научных и коммерческих миссиях.

В Rocket Lab отметили, что успешный запуск подтверждает растущий спрос на легкие носители для точечной доставки малых аппаратов на заданные орбиты.