Лунная миссия Artemis II обновила рекорд дальности полета человека от Земли

Пилотируемый корабль Orion миссии Artemis II вновь обновил рекорд максимального удаления человека от Земли. После того как экипаж превзошел прежнее достижение миссии Apollo 13 – 400171 км.

Корабль удалился от Земли уже примерно на 407000 км. Об этом сообщают NASA и Reuters.

В NASA подчеркивают, что речь идет о новом рекорде для пилотируемой космонавтики: предыдущий максимум удерживался с 1970 года, когда экипаж Apollo 13 оказался на рекордном расстоянии от Земли во время аварийного облета Луны.

На борту Artemis II находятся астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Миссия Artemis II стартовала как испытательный пилотируемый полет вокруг Луны без высадки на ее поверхность. По плану NASA, после облета обратной стороны Луны корабль должен вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане.