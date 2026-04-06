Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 18:24
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Наука и Хайтек

Израильские ученые нашли связь между иммунитетом и раком груди у женщин с геном "Анджелины Джоли"

время публикации: 06 апреля 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 18:02
Израильские ученые нашли связь между иммунитетом и раком груди у женщин с геном "Анджелины Джоли"
Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что генетические дефекты в системе врожденного иммунитета значительно ускоряют развитие рака груди у носительниц опасной мутации BRCA1.

Наличие патогенного варианта гена BRCA1 увеличивает пожизненный риск развития рака груди до 60-80%, а рака яичников – до 30-40%. Этот ген стал широко известен, как "ген Анджелины Джоли": актриса, узнав о мутации, решилась на удаление молочных желез и яичников. Но возраст постановки диагноза сильно варьируется, что затрудняет принятие решения о радикальных мерах, таких как удаление молочных желез. Изучив данные секвенирования 321 женщины из популяции евреев-ашкенази, у которых распространенность мутаций BRCA1 в 5-6 раз выше среднемировой, ученые выявили важную закономерность. Оказалось, что дополнительные повреждения в генах, отвечающих за быстрый иммунный ответ, напрямую связаны с более ранним началом болезни. Работа опубликована в журнале Journal of Medical Genetics.

Наиболее выраженная связь обнаружена в генах, активирующих естественные киллеры (NK-клетки) – первую линию обороны организма против опухолевых клеток. Повреждения этих генов повышают риск раннего развития рака более чем в 3,5 раза. Это открытие указывает на то, что иммунная система играет важнейшую роль в сдерживании генетически обусловленного рака. Авторы работы полагают, что учет состояния врожденного иммунитета позволит создать более точные и персонализированные модели прогнозирования рисков, помогая женщинам лучше планировать профилактические мероприятия.

Комментируя полученные результаты и необходимость дальнейших проверок, соавторы работы отмечают: "Предстоит проверить наши предварительные результаты в независимых, этнически разнообразных и более крупных когортах носителей патогенных вариантов в BRCA1". Тем не менее, роль врожденного иммунитета как своего рода "усилителя" генетической предрасположенности становится все более очевидной для ученых.

