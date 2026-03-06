Большие и маленькие собаки по-разному влияют на качество воздуха в помещении

Собаки отличаются большим разнообразием – размером, типом шерсти, строением тела и многих других. Большинство из них проводят большую часть времени в доме рядом с хозяевами. Новое исследование, опубликованное в журнале ACS Environmental Science & Technology, показало, что и крупные, и мелкие собаки оказывают влияние на качество воздуха в помещениях. Ученые выяснили: активные маленькие собаки поднимают в воздух больше частиц, тогда как крупные животные распространяют больше микробов, чем люди.

Хотя известно, что наличие собаки положительно влияет на психическое состояние человека, ее воздействие на физическое здоровье остается менее изученным. Чтобы прояснить этот аспект, Личина и его коллеги исследовали, как собаки влияют на воздух в доме – что особенно важно для людей, проводящих много времени в помещении. В лабораторных условиях ученые измеряли концентрацию различных загрязнителей, включая газы, твердые частицы и микроорганизмы, которые выделяли маленькие и большие собаки, а затем сравнивали эти показатели с выбросами их владельцев.

В исследовании ученые сопоставили две группы животных: четырех маленьких собак (чихуахуа) и трех крупных пород – тибетского мастифа, ньюфаундленда и английского мастифа. Каждую группу тестировали отдельно в контролируемой комнате вместе с владельцем, при этом показатели человека также измерялись для сравнения. Анализ показал, что крупные собаки выделяют углекислый газ и аммиак примерно в тех же объемах, что и человек, и значительно больше, чем маленькие собаки. При этом и мелкие, и крупные животные распространяли в воздух больше взвешенных частиц размером от 1 нанометра до 10 микрометров, чем их владельцы. Наибольшее количество таких частиц зафиксировали у маленьких собак, что исследователи связывают с их более высокой активностью во время эксперимента.

Кроме того, именно крупные собаки оказались основным источником бактерий и грибков в помещении. Многие из обнаруженных микроорганизмов имели внешнее происхождение, что указывает на способность животных переносить их с улицы и тем самым изменять микробный состав воздуха в доме – иначе, чем это делает человек. В целом результаты свидетельствуют о том, что собаки, особенно крупные, могут влиять на качество воздуха в помещении не меньше, а иногда и больше, чем люди. По словам ученых, животные фактически выступают переносчиками частиц и микробов из внешней среды внутрь дома. В дальнейшем ученые планируют изучить аналогичные показатели у других домашних питомцев – кошек, кроликов и грызунов.