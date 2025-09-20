Ученые обнаружили область мозга, отвечающую за компульсивное употребление алкоголя

В исследовании, опубликованном в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science, ученые из Института Скриппса изучили работу группы нейронов в паравентрикулярном ядре таламуса у крыс. Они установили, что эта область мозга усиливает свою активность и запускает выраженное рецидивирующее поведение, когда животные начинают связывать внешние сигналы с облегчением симптомов отмены при помощи алкоголя. Раскрытие этого механизма помогает понять одну из самых устойчивых сторон зависимости – употребление алкоголя не ради удовольствия, а для снятия боли. Эти результаты могут стать основой для разработки новых методов терапии расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также других форм дезадаптивного поведения, включая тревожные расстройства.

В 2022 году команда ученых провели исследование на крысах, чтобы понять, какие формы обучения задействуются в мозге в ходе этого цикла. В самом начале животные связывали алкоголь с удовольствием и тянулись к нему все больше. Но в ходе повторяющихся циклов отмены и рецидивов эта связь значительно усиливалась. Осознав, что алкоголь способен уменьшать неприятные проявления абстиненции – процесс, который ученые называют негативным подкреплением или снятием "негативного гедонистического состояния", – крысы начинали пить больше и упорно продолжали искать алкоголь даже в условиях дискомфорта.

В своей новой работе исследователи стремились точно определить, какие нейронные сети в мозге участвуют в обучении связывать внешние сигналы с облегчением негативного гедонистического состояния. Для этого они применили современные методы визуализации, позволяющие сканировать мозг крыс с клеточным разрешением, и выявили зоны, активирующиеся в ответ на стимулы, связанные с алкоголем. Ученые сравнили четыре группы животных: крыс, переживших абстинентный синдром и усвоивших, что алкоголь способен облегчить неприятные симптомы, и три контрольные группы, у которых такого опыта не было.

Результаты показали, что у крыс с опытом абстиненции активировалось несколько областей мозга, однако особенно ярко выделялась одна – паравентрикулярное ядро таламуса, известное своей ключевой ролью в регуляции стресса и тревожности. По мнению ученых, результаты нового исследования имеют значение далеко за пределами изучения алкоголя. Внешние стимулы, связанные с негативным подкреплением – то есть побуждающие действовать, чтобы избежать боли или стресса – представляют собой универсальный механизм работы мозга. Они могут оказывать влияние на поведение человека не только при расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ, но и при тревожных состояниях, формировании условно-рефлекторного страха и проявлениях травматического избегания.