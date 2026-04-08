Google сообщил об изменениях в дизайне Chrome

Корпорация Google сообщила о добавлении в браузер Chrome две давно ожидаемые функции, расширяющие возможность регулирования дизайна рабочего окна пользователем.

Первая функция – режим чтения, убирающий лишние элементы страницы для более удобного восприятия текста.

Вторая функция – вертикальные вкладки: теперь можно щёлкнуть правой кнопкой по панели вкладок и выбрать "Показать вкладки вертикально", после чего они переместятся из верхней части окна в боковую панель.

Это позволит видеть заголовки страниц целиком, группировать вкладки и удобно переключаться между ними даже при большом количестве открытых вкладок.