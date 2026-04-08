08 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Google сообщил об изменениях в дизайне Chrome

Google
время публикации: 08 апреля 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 18:22
AP Photo/Mark Lennihan

Корпорация Google сообщила о добавлении в браузер Chrome две давно ожидаемые функции, расширяющие возможность регулирования дизайна рабочего окна пользователем.

Первая функция – режим чтения, убирающий лишние элементы страницы для более удобного восприятия текста.

Вторая функция – вертикальные вкладки: теперь можно щёлкнуть правой кнопкой по панели вкладок и выбрать "Показать вкладки вертикально", после чего они переместятся из верхней части окна в боковую панель.

Это позволит видеть заголовки страниц целиком, группировать вкладки и удобно переключаться между ними даже при большом количестве открытых вкладок.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook