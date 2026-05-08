В ходе клинического исследования мужчина получил сперму из замороженной в детстве ткани яичек

В ходе прорывного исследования в сфере репродуктивной медицины ученым впервые удалось восстановить выработку спермы у мужчины с помощью ткани яичка, замороженной еще в детстве до прохождения химиотерапии.

Пациенту, которому сейчас 27 лет, ткань яичка сохранили в возрасте 10 лет перед интенсивным лечением серповидноклеточной анемии. Спустя 16 лет фрагменты ткани пересадили обратно, и спустя год исследователи обнаружили в них зрелые сперматозоиды. Это первый подтвержденный случай, когда криоконсервированная ткань яичек, взятая у мальчика до полового созревания, смогла восстановить сперматогенез во взрослом возрасте. Подобные методы лечения спасают жизнь детям с онкологическими заболеваниями и серповидноклеточной анемией, однако часто приводят к бесплодию. Если подростки после полового созревания могут сохранить сперму для будущего ЭКО, то у маленьких мальчиков такой возможности нет. Именно поэтому еще в 2002 году бельгийская клиника начала замораживать ткани яичек у несовершеннолетних пациентов.

В ткани содержатся сперматогониальные стволовые клетки – предшественники сперматозоидов, а также клетки Сертоли, поддерживающие их развитие. На момент начала программы ученые не могли гарантировать, что технология когда-либо заработает у людей, поскольку тогда она тестировалась только на животных. Во время недавней операции часть замороженных фрагментов пересадили внутрь оставшегося яичка пациента, а часть – под кожу мошонки. Через год два трансплантата, размещенные внутри яичка, уже содержали зрелые сперматозоиды, которые ученые собрали и повторно заморозили для возможного использования в ЭКО.

Сейчас подобные образцы тканей хранятся более чем у 3000 пациентов по всему миру. В одной только Великобритании, по оценкам специалистов, ежегодно около 200 мальчиков могли бы воспользоваться такой процедурой в будущем. Исследователи считают, что спустя годы работы технология наконец начинает приносить реальные результаты и может изменить подход к сохранению фертильности у детей, проходящих тяжелое лечение.