ДНК может предсказать ваш будущий успех лучше, чем ваше воспитание

Масштабное исследование близнецов по-новому взглянуло на давний спор о том, что сильнее влияет на жизненный успех – наследственность или воспитание. Результаты показали, что генетика может играть куда более значимую роль, чем принято считать. Ученые выяснили, что уровень IQ в 23 года тесно связан с социально-экономическим положением к 27 годам – включая образование, профессию и уровень дохода. При этом значительная часть этой связи, по мнению исследователей, объясняется именно генетическими факторами, а не только условиями воспитания.

Данные были получены в рамках немецкого проекта TwinLife – долгосрочного исследования, посвященного влиянию генов и окружающей среды на жизнь человека. В нем участвовали около 880 человек, среди которых были как однояйцевые близнецы с практически идентичным набором генов, так и двуяйцевые, имеющие лишь часть общих генов. Поскольку все близнецы росли в одинаковых семейных условиях, ученые смогли сравнить влияние наследственности и среды. В возрасте 23 лет участники прошли IQ-тесты, а спустя четыре года исследователи оценили их положение в обществе по уровню образования, профессии и доходу. Анализ показал, что примерно 75% различий в IQ могут объясняться генетикой. Кроме того, от 69 до 98% связи между интеллектом и социально-экономическим статусом также оказались связаны с наследственными факторами.

Исследование ставит под сомнение распространенную идею о том, что успех в основном определяется воспитанием в обеспеченной или образованной семье. По словам исследователей, влияние так называемой "серебряной ложки" может быть менее значительным, чем считается, поскольку даже семейная среда частично связана с генетическими особенностями родителей и детей. При этом ученые подчеркивают, что воспитание и образование все же имеют значение. Наследственные черты могут влиять на то, как человек использует возможности и реагирует на жизненный опыт, но внешняя среда тоже способна помогать развитию.

Авторы исследования также обращают внимание на ограничения работы. Например, в анализе напрямую не учитывались IQ и социальный статус родителей. Кроме того, полностью отделить влияние генов от влияния среды крайне сложно, поскольку они постоянно взаимодействуют друг с другом. В некоторых случаях особенности воспитания могут усиливать или, наоборот, ослаблять проявление врожденных качеств. Несмотря на эти оговорки, исследование дополняет растущее число научных данных о том, что генетика играет важную роль в формировании интеллекта, жизненных возможностей и будущих достижений человека.