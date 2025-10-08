x
08 октября 2025
Наука и Хайтек

ИИ научился предсказывать романтическое влечение по сигналам мозга

Исследования
Израильские ученые
ИИ
время публикации: 08 октября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 15:10
ИИ научился предсказывать романтическое влечение по сигналам мозга
AP Photo/Vadim Ghirda

Ученые из Университета Бен-Гуриона создали модель машинного обучения, способную по электроэнцефалограммам с высокой точностью предсказывать романтическое влечение человека.

Исследователи изучали, можно ли определить романтические эмоции человека, анализируя его нейронные реакции на фотографии потенциальных партнеров. В эксперименте участвовал 61 доброволец – мужчины и женщины в возрасте от 23 до 32 лет. Каждому участнику показывали 200 изображений людей противоположного пола, загруженных из интернета, и одновременно записывали активность мозга с помощью электроэнцефалографии. После просмотра каждой фотографии участники должны были оценить, привлекателен ли для них этот человек. Результаты работы опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine.

Затем исследователи усложнили задачу, имитируя приложения для знакомств. Участникам показывали тех, кого они выбрали, и сообщали фиктивную информацию о взаимности или отказе. Это позволило изучить мозговую активность при переживании отказа.

Разработанная модель машинного обучения показала точность 71,3% при предсказании влечения и точность 81,3% при определении реакции на отказ. Алгоритм лучше справлялся с предсказанием эмоций участников, которые проявили более строгую избирательность и находили привлекательными меньшее количество "кандидатов".

Ученые отмечают, что у разборчивых людей формируются более выраженные и отчетливые нейронные сигналы, связанные с романтическими предпочтениями.

Авторы работы отмечают, что анализ электроэнцефалограмм может помочь понять эмоциональное состояние пользователей приложений для знакомств. Несмотря на высокую точность предсказаний, исследование имеет ограничения: оно проводилось на небольшой группе с использованием статичных фотографий, тогда как реальные профили содержат больше информации, и пользователи таких приложений сильнее мотивированы найти партнера.

Наука и Хайтек
