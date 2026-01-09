Зоопланктон переносит микропластик на глубины океана

Согласно исследованиям, зоопланктон играет ключевую роль в переносе микропластика в морских экосистемах. В океане, по оценкам, находится более 125 триллионов частиц микропластика, поэтому понимание того, как эти загрязнители перемещаются через морские экосистемы и пищевые цепи, крайне важно для прогнозирования долгосрочного состояния океанов. Копеподы (Copepoda) считаются самым многочисленным видом зоопланктона в океане. Они доминируют в сообществах зоопланктона почти во всех регионах – от поверхностных вод до глубин. Благодаря своему огромному количеству даже небольшие действия отдельных копеподов, такие как поглощение микропластика, могут в сумме оказывать значительное влияние на экосистему. Новое исследование показало, что копеподы способны ежедневно переносить сотни частиц микропластика на каждый кубический метр морской воды через толщу воды.

Зоопланктон, особенно копеподы, играет ключевую роль в морской пищевой цепи: они питаются микроводорослями, которые затем становятся пищей для рыб, морских птиц и млекопитающих. Кроме того, копеподы участвуют в работе "биологического насоса", упаковывая углерод в фекальные гранулы, которые опускаются в глубокие слои океана.

В последние годы ученые также обратили внимание на роль копеподов как переносчиков микропластика. Эти крошечные организмы поглощают частицы пластика, взвешенные в морской воде, и могут передавать их своим хищникам или переносить в глубину вместе с экскрементами и останками. До недавнего времени не существовало точного способа определить, сколько пластика перерабатывает один копепод и с какой скоростью.

Для исследования ученые собирали копеподов вида Calanus helgolandicus – распространенного в Северной Атлантике – с помощью мелкоячеистой планктонной сети на станции L4 обсерватории Западного канала, примерно в шести морских милях к югу от Плимута, на борту исследовательского судна Quest компании PML. В лаборатории животных подвергали воздействию трех распространенных типов микропластика: флуоресцентных полистироловых шариков, полиамидных (нейлоновых) волокон и фрагментов полиамида. Эти частицы предлагались копеподам в разных условиях питания, что позволило проверить, влияет ли форма пластика или наличие пищи на скорость его прохождения через кишечник.

С помощью визуализации в реальном времени исследователи отслеживали, как частицы попадают в организм и выводятся из него. Это дало возможность измерить два ключевых показателя: время прохождения через кишечник – сколько времени частица остается внутри копепода, и интервал проглатывания – с какой частотой животное потребляет новые частицы. Во всех экспериментах время прохождения пластика через кишечник составляло в среднем около 40 минут и не зависело от формы частиц или условий кормления, то есть шарики, волокна и фрагменты проходили одинаково быстро. Объединив эти данные с оценкой численности копеподов в западной части Ла-Манша – одном из наиболее изученных водоемов мира – команда рассчитала, что эти животные способны переносить около 271 частицы микропластика на каждый кубический метр морской воды в день в этом регионе.

Созданная в исследовании количественная модель, которая учитывает время прохождения пластика через кишечник копеподов, частоту их поглощения и реальные показатели численности, позволяет лучше понять роль зоопланктона в транспортировке микропластика в океане. Она помогает уменьшить неопределенность в определении мест накопления пластика со временем и точнее оценивать риски для экологически и экономически значимых регионов. В итоге такая модель дает ученым и политикам инструмент для выявления очагов воздействия микропластика и разработки эффективных стратегий вмешательства.