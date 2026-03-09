x
09 марта 2026
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 16:51
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В аэропорт "Бен-Гурион" была вызвана полиция для наведения порядка возле стойки "Эль-Аля"

Война с Ираном
Транспорт
Авиация
время публикации: 09 марта 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 15:53
В аэропорт "Бен-Гурион" была вызвана полиция для наведения порядка возле стойки "Эль-Аля"
Yossi Zeliger/FLASH90

Возле стойки "Эль-Аля" в аэропорту "Бен-Гурион" вспыхнули беспорядки после того, как пассажирам, получившим все необходимые разрешения и купившим билеты на рейс, сообщили, что они не полетят. Для наведения порядка в аэропорт была вызвана полиция.

По информации "Мако", причиной хаоса стало изменение правил полета: днем ранее вылетающие рейсы получили разрешение на 200 пассажиров вместо 100, в соответствии с этой нормой были проданы билеты. Однако ночью было принято решение вновь сократить количество пассажиров на борту до 100. В результате части пассажиров, приехавших в аэропорт, было сообщено, что они не смогут подняться на борт. Приоритет при посадке получили пассажиры с отмененных рейсов, которые должны были вылететь раньше, а также пассажиры, летящие "по гуманитарным причинам".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 марта 2026

Группа Lufthansa продлила отмену полетов в Израиль до 2 апреля
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

Из Дубая в Тель-Авив вылетел первый эвакуационный авиарейс
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля