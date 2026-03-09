В аэропорт "Бен-Гурион" была вызвана полиция для наведения порядка возле стойки "Эль-Аля"

Возле стойки "Эль-Аля" в аэропорту "Бен-Гурион" вспыхнули беспорядки после того, как пассажирам, получившим все необходимые разрешения и купившим билеты на рейс, сообщили, что они не полетят. Для наведения порядка в аэропорт была вызвана полиция.

По информации "Мако", причиной хаоса стало изменение правил полета: днем ранее вылетающие рейсы получили разрешение на 200 пассажиров вместо 100, в соответствии с этой нормой были проданы билеты. Однако ночью было принято решение вновь сократить количество пассажиров на борту до 100. В результате части пассажиров, приехавших в аэропорт, было сообщено, что они не смогут подняться на борт. Приоритет при посадке получили пассажиры с отмененных рейсов, которые должны были вылететь раньше, а также пассажиры, летящие "по гуманитарным причинам".