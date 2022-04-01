Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Артем Долгопят вышел в финал

В Баку начался этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях. Он стал победителем квалификации с результатом 14.866 балла.

Израильтянка Лихи Раз стала резервной спортсменкой (выйдет в финал в случае отказа одной из финалисток) в двух дисциплинах.