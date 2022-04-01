Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Артем Долгопят вышел в финал
В Баку начался этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях. Он стал победителем квалификации с результатом 14.866 балла.
Израильтянка Лихи Раз стала резервной спортсменкой (выйдет в финал в случае отказа одной из финалисток) в двух дисциплинах.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 31 марта 2022
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Состав сборной Израиля
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Состав сборной Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 марта 2022
Этап Кубка мира в Каире. Израильтянин Александр Мякинин завоевал бронзовую медаль
Этап Кубка мира в Каире. Израильтянин Александр Мякинин завоевал бронзовую медаль
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 марта 2022
Кубок мира в Каире. Артем Долгопят завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке
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// NEWSru.co.il // Спорт // 19 марта 2022
Кубок мира в Каире. Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях
Кубок мира в Каире. Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях