Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Израильтяне вышли в три финала
В Баку проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Израильтянин Александр Мякинин вышел в финал в упражнениях на перекладине.
Он занял третье место в квалификации.
Андрей Медведев вышел в финал в опорном прыжке, став победителем квалификации с результатом 14.833 балла.
Ранее Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 01 апреля 2022
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Артем Долгопят вышел в финал
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Артем Долгопят вышел в финал
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 марта 2022
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Состав сборной Израиля
Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Состав сборной Израиля
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 марта 2022
Этап Кубка мира в Каире. Израильтянин Александр Мякинин завоевал бронзовую медаль
Этап Кубка мира в Каире. Израильтянин Александр Мякинин завоевал бронзовую медаль
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Кубок мира в Каире. Артем Долгопят завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке
Кубок мира в Каире. Артем Долгопят завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке