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NEWSru.co.il :: Спорт1 апреля 2022 г., 20:30

Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Израильтяне вышли в три финала

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Спортивная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Израильтяне вышли в три финала

В Баку проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Израильтянин Александр Мякинин вышел в финал в упражнениях на перекладине.

Он занял третье место в квалификации.

Андрей Медведев вышел в финал в опорном прыжке, став победителем квалификации с результатом 14.833 балла.

Ранее Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.


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