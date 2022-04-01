Чемпионат Европы по борьбе. Израильтянка проиграла в первой схватке
В Будапеште проходит чемпионат Европы по борьбе. Израильтянка Наталья Шафир-Мазур (весовая категория до 62 кг) в первой схватке проиграла шведке Оливии Луизе Хеннингсон 0:10.
В финальном поединке встретятся болгарка Тайбе Юсейн и немка Луиза Нимеш.
Украинка Илона Прокопевнюк поборется за бронзовую медаль.
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Чемпионат Европы по вольной борьбе. Израильтянин Юрий Калашников проиграл схватку за бронзу
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Молодежный чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян
Молодежный чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян