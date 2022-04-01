Дзюдо. Таль Фликер завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Турции
В Анталье проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 525 спортсменов из 63 стран.
Приводим результаты израильтян.
Таль Фликер (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.
Гефен Примо (до 52 кг) заняла седьмое место.
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