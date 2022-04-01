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NEWSru.co.il :: Спорт1 апреля 2022 г., 18:57

Дзюдо. Таль Фликер завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Турции

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Дзюдо. Таль Фликер завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Турции

В Анталье проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 525 спортсменов из 63 стран.

Приводим результаты израильтян.

Таль Фликер (весовая категория до 66 кг) завоевал бронзовую медаль.

Гефен Примо (до 52 кг) заняла седьмое место.

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