Умер волейболист сборной России, трехкратный олимпийский медалист

31 декабря на 53-м году жизни умер известный российский волейболист и тренер Вадим Хамутцких, сообщает официальный сайт клуба "Белогорье" (Белгород).

Вадим Хамутцких выступал за команды "Торпедо" (Челябинск), СКА (Ростов-на-Дону), "Белогорье", "Зенит" (Казань), "Факел" (Новый Уренгой), "Ярославич" (Ярославль), "Газпром-Югра" (Сургут), "Эрдемирспор" (Турция).

Он - семикратный чемпион России, двукратный победитель Лиги чемпионов.

В составе сборной России Вадим Хамутцких - серебряный призер Сиднейской олимпиады, бронзовый призер Афинской и Пекинской олимпиад, серебряный призер чемпионата мира 2002 года, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

Он был тренером клубов "Газпром-Югра" и "Белогорье".