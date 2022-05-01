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NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 15:39

"Ювентус" победил. Дор Перец вышел на замену и сделал голевую передачу

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"Ювентус" победил. Дор Перец вышел на замену и сделал голевую передачу

В матче тридцать пятого тура чемпионата Италии "Ювентус" победил "Венецию", занимающую последнее место, 2:1.

Израильский полузащитник венецианцев Дор Перец вышел на замену на 64-й минуте (при счете 1:0) и отметился голевой передачей.

На 7-й минуте хозяева подали штрафной. Де Лигт головой сбросил мяч. Леонардо Бонуччи открыл счет 1:0.

На 71-й минуте после передачи Переца Маттиа Араму издали пробил точно в нижний угол 1:1.


На 76-й минуте после подачи углового Бонуччи забил победный гол 2:1.

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