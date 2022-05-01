Марсело стал самым титулованным игроком в истории "Реала"
Накануне мадридский "Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании. Марсело стал самым титулованным игроком в истории "королевского клуба", сообщает Goal./a>
У него 24 трофея, у предыдущего рекордсмена - Франсиско Хенто - 23.
Марсело перешел из "Флуминенсе" в "Реал" в 2007 году.
Он шесть раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок Испании. Марсело - пятикратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный - Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира.
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