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NEWSru.co.il :: Спорт1 мая 2022 г., 09:56

Марсело стал самым титулованным игроком в истории "Реала"

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Марсело стал самым титулованным игроком в истории "Реала"

Накануне мадридский "Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании. Марсело стал самым титулованным игроком в истории "королевского клуба", сообщает Goal./a>

У него 24 трофея, у предыдущего рекордсмена - Франсиско Хенто - 23.

Марсело перешел из "Флуминенсе" в "Реал" в 2007 году.


Он шесть раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок Испании. Марсело - пятикратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный - Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира.

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