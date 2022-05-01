Марсело стал самым титулованным игроком в истории "Реала"

Накануне мадридский "Реал" в 35-й раз стал чемпионом Испании. Марсело стал самым титулованным игроком в истории "королевского клуба", сообщает Goal./a>

У него 24 трофея, у предыдущего рекордсмена - Франсиско Хенто - 23.

Марсело перешел из "Флуминенсе" в "Реал" в 2007 году.

Он шесть раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок Испании. Марсело - пятикратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный - Суперкубка УЕФА, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира.