"Горожане" вернули лидерство. Сенсационное крупное поражение "Челси". Победный гол Эриксена
Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил в гостях "Бернли" 2:0 и вернулся на первое место. "Брентфорд" неожиданно в гостях разгромил "Челси" 4:1.
Брайтон энд Хоув - Норвич 0:0
Каждая из команд прервала затяжную серию поражений. "Чайки" из семи матчей, "канарейки" - из восьми.
Хозяева могли победить, но на 29-й минуте Нил Мопей не реализовал пенальти.
Бернли - Манчестер Сити 0:2
Челси (Лондон) - Брентфорд 1:4
На 50-й минуте "пенсионеры" вели в счете 1:0.
Во втором тайме гости реализовали все голевые моменты, а победный гол забил Кристиан Эриксен.
Лидс - Саутгемптон 1:1
Вулверхэмптон - Астон Вилла (Бирмингем) 2:1
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