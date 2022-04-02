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NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 19:09

"Горожане" вернули лидерство. Сенсационное крупное поражение "Челси". Победный гол Эриксена

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Челси (Лондон) - Брентфорд 1:4. Победный гол Кристиана Эриксена

Состоялись матчи тридцать первого тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" победил в гостях "Бернли" 2:0 и вернулся на первое место. "Брентфорд" неожиданно в гостях разгромил "Челси" 4:1.

Брайтон энд Хоув - Норвич 0:0

Каждая из команд прервала затяжную серию поражений. "Чайки" из семи матчей, "канарейки" - из восьми.

Хозяева могли победить, но на 29-й минуте Нил Мопей не реализовал пенальти.


Бернли - Манчестер Сити 0:2

Челси (Лондон) - Брентфорд 1:4

На 50-й минуте "пенсионеры" вели в счете 1:0.

Во втором тайме гости реализовали все голевые моменты, а победный гол забил Кристиан Эриксен.

Лидс - Саутгемптон 1:1

Вулверхэмптон - Астон Вилла (Бирмингем) 2:1

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