"Бавария" победила с крупным счетом. Мунас Даббур остался в запасе
Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Фрайбург" 4:1.
Айнтрахт (Франкфурт) -Гройтен Фюрт 0:0
Байер (Леверкузен) - Герта (Берлин) 2:1
Фрайбург - Бавария (Мюнхен) 1:4
Хоффенхайм - Бохум 1:2
Два мяча в ворота хозяев забил Такума Асано.
Израильский форвард Мунас Даббур остался у хозяев в запасе.
Арминия (Билефельд) - Штутгарт 1:1
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