Иерусалим:
20 - 26°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
19 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 18:39

"Бавария" победила с крупным счетом. Мунас Даббур остался в запасе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Бавария" победила с крупным счетом. Мунас Даббур остался в запасе

Состоялись матчи двадцать восьмого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Фрайбург" 4:1.

Айнтрахт (Франкфурт) -Гройтен Фюрт 0:0

Байер (Леверкузен) - Герта (Берлин) 2:1

Фрайбург - Бавария (Мюнхен) 1:4

Хоффенхайм - Бохум 1:2


Два мяча в ворота хозяев забил Такума Асано.

Израильский форвард Мунас Даббур остался у хозяев в запасе.

Арминия (Билефельд) - Штутгарт 1:1

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
"Ливерпуль" вышел в лидеры Премьер-лиги
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Чудовищная ошибка защитника привела к поражению "Кельна" в Берлине
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Умер бывший защитник ленинградского "Зенита"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:09 "Горожане" вернули лидерство. Сенсационное крупное поражение "Челси". Победный гол Эриксена
18:39 "Бавария" победила с крупным счетом. Мунас Даббур остался в запасе
16:35 "Ливерпуль" вышел в лидеры Премьер-лиги
16:23 Теннис. Израильтянка Лина Глушко вышла в финал турнира в Претории
12:36 Спортивная гимнастика. Артем Долгопят завоевал золотую медаль в Баку
12:11 Расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу
08:55 Дени Авдия набрал 14 очков. "Клипперс" победил "+34". Результаты матчей
08:21 Определились все участники следующего этапа Восточной конференции НБА
08:00 Чудовищная ошибка защитника привела к поражению "Кельна" в Берлине
07:36 Синхронное плавание. Израильтянки завоевали серебряную медаль турнира в Париже
Загрузка...