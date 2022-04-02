Теннис. Израильтянка Лина Глушко вышла в финал турнира в Претории
Израильская теннисистка Лина Глушко вышла в финал турнира ITF, который проходит в Претории.
В полуфинале Лина обыграла японку Юрико Миязаки 3:6, 6:4, 6:3.
В финале израильская теннисистка сыграет с россиянкой Анастасией Тихоновой. Ранее соперницы между собой не встречались.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 01 апреля 2022
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