"Ливерпуль" вышел в лидеры Премьер-лиги
В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Уотфорд" 2:0.
"Красные" выиграли десятый матч подряд и впервые с сентября вышли на первое место в Премьер-лиге.
Победа над аутсайдером легкой не получилась, но нужный результат добыт.
На 22-й минуте Гомес навесил. Диогу Жотк опередил вратаря и головой отправил мяч в ворота 1:0. На 89-й минуте Фабинью реализовал пенальти 2:0.
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