"Ливерпуль" вышел в лидеры Премьер-лиги

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Уотфорд" 2:0.

"Красные" выиграли десятый матч подряд и впервые с сентября вышли на первое место в Премьер-лиге.

Победа над аутсайдером легкой не получилась, но нужный результат добыт.

На 22-й минуте Гомес навесил. Диогу Жотк опередил вратаря и головой отправил мяч в ворота 1:0. На 89-й минуте Фабинью реализовал пенальти 2:0.