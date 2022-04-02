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NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 16:35

"Ливерпуль" вышел в лидеры Премьер-лиги

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"Ливерпуль" вышел в лидеры Премьер-лиги

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Уотфорд" 2:0.

"Красные" выиграли десятый матч подряд и впервые с сентября вышли на первое место в Премьер-лиге.

Победа над аутсайдером легкой не получилась, но нужный результат добыт.

На 22-й минуте Гомес навесил. Диогу Жотк опередил вратаря и головой отправил мяч в ворота 1:0. На 89-й минуте Фабинью реализовал пенальти 2:0.


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