Дени Авдия набрал 14 очков. "Клипперс" победил "+34". Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" разгромил "Даллас" 135:103 и выбыл из борьбы.
Орландо Мэджик - Торонто Рэпторз 89:102
Вашингтон Визардс - Даллас Мэверикс 135:103
Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 36 очков.
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 26 минут (14 + 4 подбора + 3 передачи).
Бостон Селтикс -Индиана Пейсерз 128:123
"Кельты" вышли в плэй-офф.
Лидеры "Бостона" Джайлен Браун и Джейсон Татум набрали 63 очка (32 + 31).
Хьюстон Рокитс - Сакраменто Кингз 117:122
Последнюю четверть гости выиграли 36:26.
Мемфис Гризлиз - Финикс Санз 122:114
Защитник гостей Девин Букер набрал 41 очко.
Милукои Бакс - Лос-Анджелес Клипперс 119:153
Лидеры гостей Роберт Ковингтон и Амир Коффи набрали 75 (43 + 32) очков.
Оклахома-Сити Тендер - Детройт Пистонс 101:110
Сан-Антонио Сперз - Портленд Трйэл Блэйзерс 130:111
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз 130:136
Никола Йокич (Денвер) набрал 38 очков и сделал 19 подборов.
Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Орлеан Пеликанз 111:114
"Лейкерс" опустился на 11-е место в Западной конференции.
Леброн Джеймс набрал 38 очков.
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