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NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 08:55

Дени Авдия набрал 14 очков. "Клипперс" победил "+34". Результаты матчей

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Дени Авдия набрал 14 очков. "Клипперс" победил "+34". Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" разгромил "Даллас" 135:103 и выбыл из борьбы.

Орландо Мэджик - Торонто Рэпторз 89:102

Вашингтон Визардс - Даллас Мэверикс 135:103

Лидер "Далласа" Лука Дончич набрал 36 очков.

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 26 минут (14 + 4 подбора + 3 передачи).


Бостон Селтикс -Индиана Пейсерз 128:123

"Кельты" вышли в плэй-офф.

Лидеры "Бостона" Джайлен Браун и Джейсон Татум набрали 63 очка (32 + 31).

Хьюстон Рокитс - Сакраменто Кингз 117:122

Последнюю четверть гости выиграли 36:26.

Мемфис Гризлиз - Финикс Санз 122:114

Защитник гостей Девин Букер набрал 41 очко.

Милукои Бакс - Лос-Анджелес Клипперс 119:153

Лидеры гостей Роберт Ковингтон и Амир Коффи набрали 75 (43 + 32) очков.

Оклахома-Сити Тендер - Детройт Пистонс 101:110

Сан-Антонио Сперз - Портленд Трйэл Блэйзерс 130:111

Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз 130:136

Никола Йокич (Денвер) набрал 38 очков и сделал 19 подборов.

Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Орлеан Пеликанз 111:114


"Лейкерс" опустился на 11-е место в Западной конференции.

Леброн Джеймс набрал 38 очков.

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