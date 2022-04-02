Определились все участники следующего этапа Восточной конференции НБА

Определились все участники плэй-офф и плэй-инн Восточной конференции НБА. Выбыли из борьбы "Орландо Мэджик", "Детройт Пистонс", "Индиана Пэйсерз", "Нью-Йорк Никс" и "Вашингтон Визардс".

В плэй-офф уже вышли "Майами Хит". "Милуоки Бакс" и "Бостон Селтикс".

В Западной конференции ситуация менее определенная. Выбыли из борьбы "Хьюстон Рокитс", "Оклахома-Сити Тендер" и "Портленд Трэйл Блэйзерс".

В плэй-офф вышли "Финикс санз", "Мемфис Гризлиз" и "Даллас Мэверикс".

За последние места в плэй-инн ведут борьбу "Нью-Орлеан Пеликанз", "Сан-Антонио Сперз", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Сакраменто Кингз".