Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Анталье. Тимна Нельсон-Леви завоевала бронзовую медаль
В первый день турнира "Большого шлема", который проходит в Анталье, израильские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали.
Медалистами стали Таль Фликер (весовая категория до 66 кг) и Тимна Нельсон-Леви (до 57 кг).
Таль Победил черногорца Юсуфа Нурковича, бразильца Эрика Такабатаке. Израильтянин проиграл молдаванину Денису Виеру.
В утешительной схватке он победил испанца Альберто Гайтеро Мартина, а в поединке за третье место - азербайджанца Орхана Сафарова.
Тимна победила британку Аселию Топрак, кубинку Арнаес Оделин Гарсию. Израильтянка проиграла бразильянке Джессике Лиме.
В утешительном поединке она победила француженку Фаизу Мокдар, в поединке за бронзу - канадку Кристу Дегучи.
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