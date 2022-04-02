Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Анталье. Тимна Нельсон-Леви завоевала бронзовую медаль

В первый день турнира "Большого шлема", который проходит в Анталье, израильские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали.

Медалистами стали Таль Фликер (весовая категория до 66 кг) и Тимна Нельсон-Леви (до 57 кг).

Таль Победил черногорца Юсуфа Нурковича, бразильца Эрика Такабатаке. Израильтянин проиграл молдаванину Денису Виеру.

В утешительной схватке он победил испанца Альберто Гайтеро Мартина, а в поединке за третье место - азербайджанца Орхана Сафарова.

Тимна победила британку Аселию Топрак, кубинку Арнаес Оделин Гарсию. Израильтянка проиграла бразильянке Джессике Лиме.

В утешительном поединке она победила француженку Фаизу Мокдар, в поединке за бронзу - канадку Кристу Дегучи.