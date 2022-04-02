Чудовищная ошибка защитника привела к поражению "Кельна" в Берлине

В стартовом матче двадцать восьмого тура чемпионата Германии "Унион" (Берлин) победил "Кельн" 1:0 и обошел его в турнирной таблице. Команды занимают седьмое и восьмое места.

Команда Урса Фишера еще недавно неожиданно претендовала на участие в Лиге чемпионов. Но в последнее время берлинцы выступали не очень удачно. Однако все еще могут зацепиться за еврокубки.

"Кельн" - прямой конкурент в борьбе за место в еврокубках. Поэтому можно считать, что это была "игра за шесть очков".

Единственный гол был забит на 49-й минуте. Шеральдо Беккер не дал мячу выйти за боковую, а остальное сделали игроки обороны гостей. Капитан "козлов" Йонас Хектор из-за пределов штрафной попытался сделать передачу вратарю. Получился идеальный пас Тайво Авонии, который забил победный гол.