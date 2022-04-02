Умер бывший защитник ленинградского "Зенита"
31 марта на 67-м году жизни умер известный советский футболист Валерий Золин, сообщает официальный сайт "Зенита".
Защитник выступал за ленинградский "Зенит" (участвовал в завоевании бронзовых медалей чемпионата СССР 1980 и золотых - 1984 года), "Динамо" (Киров), "Динамо" (Ставрополь).
Валерий Золин в "золотом сезоне" сыграл 13 матчей.
После окончания карьеры игрока работал тренером.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 18 марта 2022
Умер бывший полузащитник московского "Спартака" и донецкого "Шахтера"
Умер бывший полузащитник московского "Спартака" и донецкого "Шахтера"