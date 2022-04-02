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NEWSru.co.il :: Спорт2 апреля 2022 г., 07:18

Умер бывший защитник ленинградского "Зенита"

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Умер бывший защитник ленинградского "Зенита"

31 марта на 67-м году жизни умер известный советский футболист Валерий Золин, сообщает официальный сайт "Зенита".

Защитник выступал за ленинградский "Зенит" (участвовал в завоевании бронзовых медалей чемпионата СССР 1980 и золотых - 1984 года), "Динамо" (Киров), "Динамо" (Ставрополь).

Валерий Золин в "золотом сезоне" сыграл 13 матчей.


После окончания карьеры игрока работал тренером.

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