Последний гол 2021 года и первый гол 2022 года
Эксперты Федерации футбольной истории и статистики определили авторов последнего гола 2021 года и первого гола 2022 года.
Последний гол 2021 года был забит в матче чемпионата Танзании, в котором "Янг Африкенс" разгромил "Додома Джиджи" 4:0. На 81-й минуте матча отличился угандийский полузащитник Халид Аучо, известный в Европе по выступлениям за белградские команды "Црвена Звезда" и ОФК.
Первый гол 2022 года был забит в матче чемпионата Китая, в котором "Шаньдунь Тайшань" сыграл вничью 2:2 с "Шанхай Порт".
На 8-й минуте счет в матче открыл игрок "Шаньдунь" Дуан Лююй.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 01 января 2022
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