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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 13:35

Последний гол 2021 года и первый гол 2022 года

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Халид Аучо

Эксперты Федерации футбольной истории и статистики определили авторов последнего гола 2021 года и первого гола 2022 года.

Последний гол 2021 года был забит в матче чемпионата Танзании, в котором "Янг Африкенс" разгромил "Додома Джиджи" 4:0. На 81-й минуте матча отличился угандийский полузащитник Халид Аучо, известный в Европе по выступлениям за белградские команды "Црвена Звезда" и ОФК.

Первый гол 2022 года был забит в матче чемпионата Китая, в котором "Шаньдунь Тайшань" сыграл вничью 2:2 с "Шанхай Порт".


На 8-й минуте счет в матче открыл игрок "Шаньдунь" Дуан Лююй.

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