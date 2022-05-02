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NEWSru.co.il :: Спорт2 мая 2022 г., 22:36

Российские футбольные сборные и клубы отстранеы от участия в международных турнирах

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Российские футбольные сборные и клубы отстранеы от участия в международных турнирах

УЕФА продлил отстранение сборных России от участия в международных турнирах. Решение об этом было принято 2 мая.

Мужская сборная России не примет участия в Лиге наций и автоматически будет помещена на последнее место в группе 2 лиги B.

Женская национальная команда не выступит на Евро-2022, ее место займет сборная Португалии.

Женская сборная также не сможет сыграть в оставшихся матчах обора ЧМ-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.


Молодежная команда России отстранена от участия в квалификации Евро-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.

От участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23 также отстранены российские клубы.

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