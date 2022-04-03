Конный спорт. Израильтянка стала победительницей турнира в США
Эшли Бонд, выступающая за сборную Израиля, стала победительницей турнира Rolex Grand Prix CSI5*. который проходит в Веллингтоне, США.
Она выступает на Karoline Of Ballmore.
В финальном раунде участвовали пять спортсменов, не допустивших ошибок на предварительных этапах.
Второе место занял еще один представитель сборной Израиля Даниэль Блуман, выступающий на Ladriano Z. Он становился победителем этого турнира в 2012 году.
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