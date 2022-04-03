Турнир "Большого шлема" в Анталье. Ливанский дзюдоист отказался бороться против израильтянина
Сегодня в Анталье завершится турнир "Большого шлема" по дзюдо. Ливанский дзюдоист Карамноб Сагайпов (весовая категория до 90 кг) отказался бороться против израильтянина Ли Кочмана.
Израильтянин в поединке третьего круга встретится с болгарином Ивайло Ивановым.
В Анталье израильтяне завоевали две бронзовые медали: Таль Фликер (весовая категория до 66 кг) и Тимна Нельсон-Леви (до 57 кг).
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Дзюдо. Таль Фликер завоевал бронзовую медаль на турнире "Большого шлема" в Турции
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