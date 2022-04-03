Ига Швентек установила рекорд, победив в финале турнира в Майами
В финале теннисного турнира серии WTA 1000, который проходит в Майами, 20-летняя полька Ига Швентек победила бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку 6:4, 6:0.
Завтра польская теннисистка возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации.
Ига стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть три первых турнира серии WTA 1000 в сезоне (ранее она победила в Дохе и Индиан-Уэллсе).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 апреля 2022
Теннис. Израильтянка Лина Глушко вышла в финал турнира в Претории
Теннис. Израильтянка Лина Глушко вышла в финал турнира в Претории
// NEWSru.co.il // Спорт // 01 апреля 2022
Майами. В финале встретятся бывшая и будущая первые ракетки мира
Майами. В финале встретятся бывшая и будущая первые ракетки мира