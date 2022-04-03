Ига Швентек установила рекорд, победив в финале турнира в Майами

Ига стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть три первых турнира серии WTA 1000 в сезоне (ранее она победила в Дохе и Индиан-Уэллсе).

В финале теннисного турнира серии WTA 1000, который проходит в Майами, 20-летняя полька Ига Швентек победила бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку 6:4, 6:0.

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