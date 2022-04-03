Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу
Сегодня в Баку завершается четвертый (последний в этом сезоне) этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
В опорном прыжке победил украинец Назар Чепурный.
Серебряную и бронзовую медали завоевали израильтяне - Андрей Медведев и Артем Долгопят.
В общем зачете в опорном прыжке победил армянин Артур Давтян.
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