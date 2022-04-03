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NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 14:13

Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Спортивная гимнастика. Этап кубка мира в Баку. Победил украинец. Израильтяне завоевали серебро и бронзу

Сегодня в Баку завершается четвертый (последний в этом сезоне) этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

В опорном прыжке победил украинец Назар Чепурный.

Серебряную и бронзовую медали завоевали израильтяне - Андрей Медведев и Артем Долгопят.

В общем зачете в опорном прыжке победил армянин Артур Давтян.

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