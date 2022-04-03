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NEWSru.co.il :: Спорт3 апреля 2022 г., 08:14

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян

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Чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян

В Будапеште проходит чемпионат Европы по борьбе. Приводим результаты израильских борцов греко-римского стиля.

Абере Фетене (весовая категория до 60 кг) в первой схватке проиграл эстонцу Хелари Маэгесалу 2:7.

Давид Житомирский (до 82 кг) в первой схватке проиграл греку Георгису Преволаракису 1:10.

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