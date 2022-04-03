Чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Результаты израильтян
В Будапеште проходит чемпионат Европы по борьбе. Приводим результаты израильских борцов греко-римского стиля.
Абере Фетене (весовая категория до 60 кг) в первой схватке проиграл эстонцу Хелари Маэгесалу 2:7.
Давид Житомирский (до 82 кг) в первой схватке проиграл греку Георгису Преволаракису 1:10.
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