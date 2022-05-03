Госдепартамент США объявил, что Россия удерживает Бриттни Гриннер как заложницу

Во вторник, 3 мая, государственный департамент США объявил, что считает баскетболистку Бриттни Гринер "незаконно удерживаемой в России". Телеканал CNN со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщил, что делом Гринер занимается офис специального представителя президента США по делам заложников Рождер Карстинс.

Бриттни Гринер, одна из самых титулованных баскетболисток США, была задержана в феврале таможенной службой РФ после того, как в ее багаже были обнаружены картриджи для вейпа, содержащие гашишное масло.