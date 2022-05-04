Садио Мане установил рекорд Лиги чемпионов
"Ливерпуль" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Вильярреалом" 3:2 и вышел в финал.
Победный гол на 74-й минуте матча забил сенегальский форвард Садио Мане.
Он стал лучшим африканским бомбардиром в матчах плэй-офф турнира - 15 голов. На счету легендарного Дидье Дрогба 14.
Садио Мане повторил рекорд по количеству голов зза одну английскую команду в матчах плэй-офф Лиги чемпионов, установленный Фрэнком Лэмпардом.
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