Садио Мане установил рекорд Лиги чемпионов

Он стал лучшим африканским бомбардиром в матчах плэй-офф турнира - 15 голов. На счету легендарного Дидье Дрогба 14.

"Ливерпуль" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Вильярреалом" 3:2 и вышел в финал.

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