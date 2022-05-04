Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
23 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт4 мая 2022 г., 07:16

Садио Мане установил рекорд Лиги чемпионов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Садио Мане установил рекорд Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Вильярреалом" 3:2 и вышел в финал.

Победный гол на 74-й минуте матча забил сенегальский форвард Садио Мане.

Он стал лучшим африканским бомбардиром в матчах плэй-офф турнира - 15 голов. На счету легендарного Дидье Дрогба 14.

Садио Мане повторил рекорд по количеству голов зза одну английскую команду в матчах плэй-офф Лиги чемпионов, установленный Фрэнком Лэмпардом.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
Умер известный футболист, чемпион СССР
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
"Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 мая 2022
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 02 мая 2022
Российские футбольные сборные и клубы отстранеы от участия в международных турнирах

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:13 Чемпионат Англии. "Борнмут" вернулся в Премьер-лигу
07:55 Самый высокий теннисист завершил карьеру
07:42 Умер белорусский тяжелоатлет, участник Афинской и Пекинской олимпиад, чемпион Европы
07:29 НБА. "Бостон" и "Мемфис" сравняли счет
07:16 Садио Мане установил рекорд Лиги чемпионов
07:02 Умер известный футболист, чемпион СССР
06:44 "Ливерпуль" в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Юрген Клопп повторил рекорд
06:20 "Барселона" вышла в Финал четырех Евролиги
00:17 "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов
16:59 Госдепартамент США объявил, что Россия удерживает Бриттни Гриннер как заложницу
Загрузка...