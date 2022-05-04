Нападающий "Сельты" осужден на 4 года за сексуальное насилие

Суд Альмерии признал известного испанского футболиста Санти Мину виновным в сексуальном насилии и приговорил к четырем годам тюремного заключения, сообщает Football Espana.

Он должен выплатить пострадавшей 50 тысяч евро и не может приближаться к ней ближе, чем на 500 метров, в течение 12 лет.

Прокуратура требовала для футболиста 8 лет тюремного заключения.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.

Преступление произошло летом 2017 года в Альмерии.

Если приговор останется в силе, это, скорее всего, будет означать конец карьеры 26-летнего форварда, считавшегося когда-то одним из самых перспективных в своем поколении.

Санти Мина - самый юный автор гола в истории "Сельты". Он большую часть карьеры играл за клуб из Виго (в 2015-19 годах был игроком "Валенсии").

Санти Мина играл за юношескую и молодежную сборные Испании.