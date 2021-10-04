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NEWSru.co.il :: Спорт4 октября 2021 г., 09:19

Минспорта построит в арабских городах бассейны, площадки и стадионы на 700 млн шекелей

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Минспорта построит в арабских городах бассейны, площадки и стадионы на 700 млн шекелей

Министерства спорта и социального равенства согласовали пятилетний план инвестиций в спортивные объекты в арабских населенных пунктах, призванный сократить отставание в этом аспекте от еврейских городов, сообщает газета "Едиот Ахронот".

Согласно плану, на реализацию которого будут выделены 700 миллионов шекелей, в арабских городах и деревнях будут строиться бассейны, спортивные площадки, стадионы и спортивные залы.

Конечная цель минспорта – увеличить представительство израильских арабов как в профессиональном спорте, так и в любительских соревнованиях, с упором на молодежь.


По данным министерства социального равенства, на текущий момент 90% израильских арабов в спорте заняты футболом (380 команд, 2237 взрослых футболистов и 5071 подросток. При этом женский футбол практически отсутствует). С целью популяризации других вилов спорта в арабском секторе оба министерства консультировались с коллегами из арабских стран.

Кроме того, планируется субсидирование тренерских курсов в спортивном институте Вингейта для жителей арабских населенных пунктов Негева и Галилеи.

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